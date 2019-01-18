Yunanistan Atina'daki caminin açılışı için yeni tarih verdi

ATİNA (AA) - Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu, Atina'daki caminin daha önce 5 kez tarih verilen resmi açılışının bu yılın mart ayında yapılacağını duyurdu.

Gavroglu, Meclis'te yaptığı konuşmada, ibadete açık cami bulunmayan başkent Atina'da açılışı uzun süredir ertelenen cami hakkında bilgi verdi.

Binanın yapımının tamamlandığını ifade eden Gavroglu, "Caminin açılışı mart ayı içinde gerçekleşecek." dedi.

Gavroglu ayrıca, caminin giderleri için ayrılacak kaynağa ilişkin partiler arasında uzlaşma sağlandığını ifade etti.

- 5 kez tarih verildi

Edinilen bilgiye göre caminin, bina ve abdesthane inşaatı tamamlandı ancak çevre düzenlemesi bürokratik nedenlerden dolayı gecikti.

2017'nin ilk aylarında bitirileceği duyurulan caminin açılışı için 5 kez tarih verilmiş ancak bir türlü açılamamıştı.

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede devam eden inşaat, Ağustos 2016'da meclis tarafından alınan kararın ardından 4'lü konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.