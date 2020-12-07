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  4. Yunanistan: Avrupa Türkiye'ye karşılık vermeli

Yunanistan: Avrupa Türkiye'ye karşılık vermeli

07.12.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Yunanistan: Avrupa Türkiye'ye karşılık vermeli

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'nın Avrupa Birliği'nin (AB) iyi niyetine cevap vermekte başarısız olduğunu söyleyerek bloğun Türkiye'nin 'kabahatli' davranışına karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa dışişleri bakanları bugün AB üyeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları üzerine anlaşmazlık yaşayan Türkiye'ye karşı yaptırımlara temel olup olmadığını görüştü.

AB liderleri 10-11 Aralık'taki zirvede bu konuyu ele alacaklar.

Avrupalı liderler Ekim ayında Akdeniz'de Yunanistan tarafından da egemenlik
iddia edilen kesimde petrol ve doğalgaz aramayı durdurmaması halinde Türkiye'nin
yaptırım ile karşılaşacağı uyarısında bulunmuşlardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akdeniz'deki egemenlik alanı anlaşmazlığına ilişkin Türkiye'nin tehditlere "boyun eğmeyeceğini" ancak diplomasiden yana olduğunu söylemişti.

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