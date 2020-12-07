Yunanistan: Avrupa Türkiye'ye karşılık vermeli

Avrupa dışişleri bakanları bugün AB üyeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları üzerine anlaşmazlık yaşayan Türkiye'ye karşı yaptırımlara temel olup olmadığını görüştü.

AB liderleri 10-11 Aralık'taki zirvede bu konuyu ele alacaklar.

Avrupalı liderler Ekim ayında Akdeniz'de Yunanistan tarafından da egemenlik

iddia edilen kesimde petrol ve doğalgaz aramayı durdurmaması halinde Türkiye'nin

yaptırım ile karşılaşacağı uyarısında bulunmuşlardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akdeniz'deki egemenlik alanı anlaşmazlığına ilişkin Türkiye'nin tehditlere "boyun eğmeyeceğini" ancak diplomasiden yana olduğunu söylemişti.



