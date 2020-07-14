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Yunanistan: Ayasofya Kararı Gereksiz ve Dar Görüşlü

14.07.2020 19:16 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Ayasofya kararını gereksiz ve dar görüşlü bir hamle olarak yorumlayan Yunanistan Başbakanı, ülkesinin bu girişime her kanaldan yanıt vereceğini söyledi ve AB’ye, Ankara’ya karşı tavrını sertleştirme çağrısı yaptı

Yunanistan: Ayasofya Kararı Gereksiz ve Dar Görüşlü

Türkiye’nin Ayasofya kararını gereksiz ve dar görüşlü bir hamle olarak yorumlayan Yunanistan Başbakanı, ülkesinin bu girişime her kanaldan yanıt vereceğini söyledi ve AB’ye, Ankara’ya karşı tavrını sertleştirme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’yı müze statüsünden çıkarıp ibadete açma hamlesine en fazla tepki gösteren ülkelerden biri Yunanistan oldu. Yunanlar, altıncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya’yı Ortodoks Hristiyanlığın önemli bir sembolü olarak görüyor.

Sorunun sadece ikili ilişkileri değil bütün Batı dünyasını ilgilendirdiğini söyleyen Yunanistan Başbakanı Kriyanos Miçotakis, Ayasofya kararına tepkisini, “Türkiye geriye doğru attığı bu adımla Batı dünyası ve Batılı değerlerle olan bağını kötüleştirmeyi seçiyor. Türkiye’nin bu gereksiz ve dar görüşlü adımına Yunanistan her kanaldan yanıt verecek” sözleriyle dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı camiden müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının hukuk dışı olduğuna hükmetmiş ve kararı iptal etmişti.

Erdoğan’ın iptal kararının hemen ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalaması ve ilk namazın 24 Temmuz’da kılınacağını açıklaması, uluslarası tepkiye yol açmıştı.

Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde tek sorun, Ayasofya değil. İki komşu, 1974’ten beri Kıbrıs konusunda da anlaşmazlık yaşıyor.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Akdeniz’deki doğal gaz arama çalışmalarına Türkiye’nin karşılık vermesi, ikili ilişkilerde gerginliği tırmandırıyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini savunan Miçotakis, Avrupa Birliği’ne Türkiye’ye yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

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