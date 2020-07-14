Yunanistan: Ayasofya Kararı Gereksiz ve Dar Görüşlü

Türkiye’nin Ayasofya kararını gereksiz ve dar görüşlü bir hamle olarak yorumlayan Yunanistan Başbakanı, ülkesinin bu girişime her kanaldan yanıt vereceğini söyledi ve AB’ye, Ankara’ya karşı tavrını sertleştirme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’yı müze statüsünden çıkarıp ibadete açma hamlesine en fazla tepki gösteren ülkelerden biri Yunanistan oldu. Yunanlar, altıncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya’yı Ortodoks Hristiyanlığın önemli bir sembolü olarak görüyor.

Sorunun sadece ikili ilişkileri değil bütün Batı dünyasını ilgilendirdiğini söyleyen Yunanistan Başbakanı Kriyanos Miçotakis, Ayasofya kararına tepkisini, “Türkiye geriye doğru attığı bu adımla Batı dünyası ve Batılı değerlerle olan bağını kötüleştirmeyi seçiyor. Türkiye’nin bu gereksiz ve dar görüşlü adımına Yunanistan her kanaldan yanıt verecek” sözleriyle dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı camiden müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının hukuk dışı olduğuna hükmetmiş ve kararı iptal etmişti.