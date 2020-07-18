Yunanistan Ayasofya Konusunda Türkiye'ye Karşı Yaptırım Arayışında

Türkiye’nin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararı uluslararası alanda tepki gördü. Ancak bu karar heryerden daha çok Yunanistan’da yankılandı. Yunan hükümeti, bu kararın ardından Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması için uluslararası alanda destek toplamaya çalışıyor.

Yunan hükümeti Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararını tarihi bir hata ve provokasyon olarak nitelendiriyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önde gelen diplomatların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararını engellemek için mücadele ettiklerini bu yöndeki çabaların önümüzdeki hafta da daha da hız kazanacağını söyledi.

Dendias, Erdoğan’ın Osmanlı dönemini yeniden canlandırmaya ve kendisini Türkiye’yi bölgenin karar vericisi haline getirmeye çalıştığının artık net olarak belli olduğunu ve bu yönde Erdoğan’ın hem uluslararası kurallar ve teamüllere karşı geldiğini söyledi.

Yunan Dışişleri Bakanı Dandias, Yunan diplomatların önümüzdeki günlerde Ayasofya’nın statü değişikliğiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere hazırlıklar yaptıklarını söyledi.