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Yunanistan Ayasofya Konusunda Türkiye'ye Karşı Yaptırım Arayışında

18.07.2020 14:08 | Son Güncelleme

Yunan hükümeti, Ayasofya kararının ardından Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması için uluslararası alanda destek toplamaya çalışıyor

Yunanistan Ayasofya Konusunda Türkiye'ye Karşı Yaptırım Arayışında

Türkiye’nin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararı uluslararası alanda tepki gördü. Ancak bu karar heryerden daha çok Yunanistan’da yankılandı. Yunan hükümeti, bu kararın ardından Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması için uluslararası alanda destek toplamaya çalışıyor.

Yunan hükümeti Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararını tarihi bir hata ve provokasyon olarak nitelendiriyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önde gelen diplomatların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararını engellemek için mücadele ettiklerini bu yöndeki çabaların önümüzdeki hafta da daha da hız kazanacağını söyledi.

Dendias, Erdoğan’ın Osmanlı dönemini yeniden canlandırmaya ve kendisini Türkiye’yi bölgenin karar vericisi haline getirmeye çalıştığının artık net olarak belli olduğunu ve bu yönde Erdoğan’ın hem uluslararası kurallar ve teamüllere karşı geldiğini söyledi.

Yunan Dışişleri Bakanı Dandias, Yunan diplomatların önümüzdeki günlerde Ayasofya’nın statü değişikliğiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Yunan ve Bizans tarihçisi Helene Ahrweiler, Ayasofya’nın statütüsünün değiştirilme kararıyla ilgili olarak tarihin tekerrür ettiğini söylüyor.

Ahrweiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya kararının Bizans İmparatorluğu’nun ikinci kez çöküşü olarak niteliyor. Ahrweiler, statü değiştirme kararının Hristiyanlığa karşı bir hakaret olduğunu, Ayasofya’nın içerisindeki müthiş güzellikteki mozaiklerin gözyaşı döktüğünü duysa buna bile şaşırmayacağını söylüyor.

Statü değişikliğine yönelik Vatican’dan Rusya’daki Patrik’e Beyaz Saray’dan Kremlin’e kadar birçok noktadan sesler yükseldi.

Ancak Yunanistan tepkileri bir adım ileriye taşıyarak bunu Erdoğan’a ve hükümetine karşı yaptırıma dönüştürmek için destek toplamaya çalışıyor.

Ancak Uluslararası İlişkiler Uzmanı Constantinos Filis, Atina’nın bu konuda Amerika ve AB’den destek bulabilecek durumda görünmediğini söylüyor.

Filis, bunun Türkiye’nin iç meselesi olduğunu söylüyor. Yunan halkının karardan rahatsız olmasına karşın Yunanistan’ın tek taraflı olarak bir eylemde bulunamayacağına bu noktada uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor.

Filis, bu noktada Avrupa Birliği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yle ilişkileri riske edecek bir adım atıp atmayacağının bir soru işareti olduğunu söylüyor.

Son günlerde Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de doğal kaynak arama faaliyetlerini ilerletme planlarından bashetmesi üzerine Avrupalı liderler Yunanistan’ın yaptırım çağrısını değerlendirmeye başladılar.

Türkiye, Ayasofya kararından günler önce Akdeniz’de yeni arama faaliyetlerine başlayacağını ilan etmişti.

Yunan hükümetinden kaynaklar Amerika’nın Sesi’ne Almanya’nın Türkiye ve Yunanistan’ı masaya oturtmak ve tansiyonu düşürmek konusunda çaba sarf ettiklerini söylediler.

Ancak tansiyon halen yüksek. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Yunan ordusunun da teyakkuz halinde olduğunu söyledi

Yunan Bakan, ülkesinin egemenlik haklarını sonuna kadar savunmaya hazır olduğunu ve bunun müzakere edilemez bir durum olduğunu belirtti.

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