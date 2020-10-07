Yunanistan Azerbaycan elçisini çekti

Atina, buna gerekçe olarak Azerbaycan'ın Yunanistan hakkındaki açıklamalarını gösterdi.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bakü Büyükelçisinin istişare amacıyla geri çağırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Büyükelçinin Atina'ya geri çağrılmasına gerekçe olarak, "Azerbaycan hükümetinin asılsız ve hakaret içeren iddiaları” gösterildi.

Azerbaycan, daha önce yaptığı açıklamalarla Atina'ya sert suçlamalarda bulunmuştu. Bakü yönetimi, Atina'yı Dağlık Karabağ'da Ermenilere destek için savaşçılar göndermek, Azerbaycan'a yönelik terör eylemi hazırlıklarına destek vermek ve siber saldırılara müsamaha göstermekle suçlamıştı.

dpa / TY,BK

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