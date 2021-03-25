Yunanistan bağımsızlığının 200. yıl dönümünü kutladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı konuşmada, "200 yıl önce, kararlılık sergileyen savaşçıların bağımsızlık bayrağının dalgalanması için mücadele yürüttüklerini ve müttefiklerin desteği ile kahramanca mücadele ederek bağımsızlık kazanmayı başardıklarını" vurguladı.

"İlham almalıyız"

Prens Charles, katıldığı kutlamalar sırasında Yunanistan’ı "Batı medeniyetinin kaynağı" olarak nitelendirdi, Covid-19 salgını ile karşı karşıya kalan dünyanın kendisini yeniden inşa etmesi gerektiğini ifade eden Charles, "belki de 1821’in cesareti, kararlılığı ve azminden ilham alabiliriz" söyleminde bulundu.

Prens Charles’ın törenlere katılmasını özel bir anlamı daha var. Prens Charles Korfu’da, Yunanistan kraliyet ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gelen Prens Philip’in oğlu. Prens Philip'in babası Yunanistan Prensi Andreas ise ülkesinin 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal ettiği dönemde Yunan ordusunda kolordu komutanı olarak görev yapmış ve Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) komutasındaki Türk ordusuna karşı Sakarya Savaşı'na da bizzat katılmıştı.

Biden’dan güçlü mesaj

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden da Yunanistan’ı kutladı. Biden görüntülü mesajında, Yunanistan ile ilişkilerinin, "hiç olmadığı kadar yakın olduğuna" dikkat çekerek, "200 yıl önce de, bugün de, kendi geleceğimizi belirlemek konusunda bize güç veren, özgürlüklere, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne olan ortak bağlılığımızdır" dedi.