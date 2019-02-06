IHAAW094854-SIY/06-02-2019
- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya’yı ziyaret ediyor. Çipras’a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.
06.02.2019 09:48:54 TSI
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