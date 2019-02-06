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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Binali Yıldırım ile görüşüyor(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 18:39 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Dolmabahçe Sarayı'nda biraraya geldi.

Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-YUNANİSTAN Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Dolmabahçe Sarayı'nda biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'daki Ruhban Okulu ziyaretinin ardından Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Binali Yıldırım ile görüştü. Yıldırım, Aleksis Çipras'ı, ona eşlik eden Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti sarayın bahçesinde karşıladı.

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