IHAAW213803-SIY/05-02-2019
- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Ancak 8 asker konusunda yargı net karar aldı. Saygılı olmak durumundayız” dedi.
05.02.2019 21:38:03 TSI
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