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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Ancak 8 asker konusunda yargı net karar aldı. Saygılı olmak durumundayız” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 21:44 | Son Güncelleme

IHAAW213803-SIY/05-02-2019 - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. 05.02.2019 21:38:03 TSI NNNN

IHAAW213803-SIY/05-02-2019

- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Ancak 8 asker konusunda yargı net karar aldı. Saygılı olmak durumundayız” dedi.

05.02.2019 21:38:03 TSI
NNNN

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