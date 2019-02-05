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Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 23:36 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras onuruna yemek verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemekte, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir Ortodoks Cemaati Başkanı Yorgo Theodoridis, DEİK Türk-Yunan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, Batı Trakya Türk Birliği Derneği Başkanı Ahmet Salihoğlu'nun yanı sıra akademisyenler, dernek başkanları ve Türkiye'de spor hayatını sürdüren bazı Yunan sporcular da yer aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi resmi yemek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

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