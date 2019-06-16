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Yunanistan Başbakanı Çipras, Doğu Akdeniz için toplantı gerçekleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 23:02 | Son Güncelleme

Yunanistan’da Fatih gemisinin sondaj faaliyetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamaları Atina’da hareketlilik getirdi.Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

Yunanistan’da Fatih gemisinin sondaj faaliyetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamaları Atina’da hareketlilik getirdi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı. Toplantıya Savunma Bakanı Evagelos Apostolakis, Dışişleri Bakanı Yorgos Katrungalos, Genelkurmay Başkanı Hristos Hristodulu ve diğer yetkili bakanlar katıldı. Toplantı sonrası Çipras, Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefonda görüştü. Çipras basına yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta tahrik edici tutumunu incelemek için toplandık” dedi.
Çipras, Rumların güvende olduğunu vurgulayarak, “Sayın Anastasiadis ile gelecek günlerdeki Avrupa Birliği liderler zirvesi konusunda hazırlıklar ve Türkiye konusunda alınması gereken kararlar ve eğer sondaj yaptı ise Türkiye aleyhinde yaptırımların uygulanması ihtimalini de konuştuk. Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlalinin sonuçları olur” diye konuştu.

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