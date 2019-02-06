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YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS İSTANBUL'DA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 01:41 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Çipras'ın konvoyu Atatürk Havalimanı'ndan konaklayacağı Beşiktaş'taki otele geldi.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NU ZİYARET EDECEK
Cumhurbaşkanı Aleksis Çipras bugün de, İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu'na gidecek ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da ziyaret edecek.

Görüntü dökümü:
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-Çipras'ın konvoyunun otele girişi
-Detaylar

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