Yunanistan Başbakanı Çipras Kuzey Makedonya'da

Balkanlara yönelik daha farklı bir 'anlatı' oluşturmaya gayret ettiklerini dile getiren Çipras, "Yeni bir işbirliği, karşılıklı anlayış ve ortak kalkınma anlatısı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çaba ve girişimlerin başarısının sadece Yunanistan ve Kuzey Makedonya'nın başarısı değil, tüm Balkanlar ve Avrupa'nın başarısı olacağına güçlü bir şekilde eminim." diye konuştu.

Kendisinin bu ülkeyi ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı olduğunu anımsatan Çipras, "Çok zaman kaybettik, 30 yıl kaybettik. Bu 'ara açılmalarını' aşmamız lazım." dedi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, iki ülke arasında bugün Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım öncesi ve katılım süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını ifade etti.

Çipras için başkent Üsküp'teki hükümet binası önünde resmi tören düzenlenirken, daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Çipras ve Zaev görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kuzey Makedonya'yı ilk kez ziyaret ederek Başbakan Zoran Zaev ile bir araya geldi.

Yunanistan ve Kuzey Makedonya arasındaki eylem planının, iki ülke arasındaki tüm işbirliği alanlarını kapsadığını söyleyen Çipras görüşmede, bölgenin gelişimi için olumlu olarak nitelendirdiği pek çok bölgesel işbirliği girişimlerine de değindiklerini ifade etti.

İki ülke hükümetleri arasında, Prómachoi-Majden yeni sınır kapısının açılması için mutabakat zaptı imzalandığını anımsatan Çipras, bu sayede, iki halkın iletişiminin, turizm ve ticaret işbirliğinin güçleneceğini vurguladı.

Ayrıca, Çipras görüşme sırasında ekonomi, ticaret, altyapı, sağlık, eğitim, savunma, enerji ve siber güvenlik gibi önemli alanlarda işbirliğin geliştirilmesi konusunu da ele aldıkları bilgisini paylaştı.

İki ülke savunma bakanlıklarının savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirten Çipras, bu adımın, Yunanistan'ın Kuzey Makedonya'nın savunma fırsatları ve kabiliyetlerini oluşturulması, beceri ve bilgilerin aktarılması ve NATO yapılarındaki müşterek çalışmaların güçlendirilmesi yönündeki iradesinin bir kanıtı olduğunun altını çizdi.