YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS RUHBAN OKULU'NDAN AYRILDI 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Ali AKSOYER/ İstanbul DHA
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaklaşık 4 saat kaldığı Ruhban Okulu'ndan ayrıldı.
Çipras'ın bu ziyaretiyle ilk kez bir Yunanistan Başbakanı Ruhban Okulu'na gelmiş oldu.
Ruhban Okulu merdivenlerine çıkan Çipras ilk olarak Fener Rum Patriği Bartolomeos ile fotoğraf çektirdi. Ardından Çipras kendisini takip eden basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi ve Türkçe “Teşekkürler" dedi.
Görüntü Dökümü:
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- Çipras'ın çıkışı
- Çipras ve Bartholomoes'un fotoğraf çektirmesi
- Çipras'In gazetecilerle fotoğraf çektirmesi
-Detaylar
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