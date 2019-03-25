Yunanistan Başbakanı Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Türkiye'den ise henüz Çipras'ın iddiasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yunan diplomatik kaynaklar, Türk ve Yunan milli ve dini bayramlarında askeri uçuşlardan kaçınılması ilkesinin Türkiye tarafından yine ihlal edildiği görüşünü savundular.

Çipras Türkiye'ye, "gerginlik ortamı yaratma yerine, Yunanistan'ın arzu ettiği barış, dostluk ve işbirliği yoluna girmesi" çağrısında bulundu.

"Ülkemizin egemenlik haklarını ve en ücra kösesindeki adalarımızı gereğinde yüzerek de gelir müdafaa etmesini iyi biliriz. Türkiye bunu anlamalıdır."

Türk jetlerinin "her zaman olduğu gibi Yunan jetleri tarafından püskürtüldüğünü" de iddia eden Çipras, "Türkiye'nin bu gibi gereksiz ihlalleri anlamsızdır. Boşuna yapılan benzin masraflarıdır" dedi.

Pavlopulos, Antik Yunan döneminde Ispartalıların Pers ordularına karşı sloganı olan ve "Cesaretin varsa gel" anlamına gelen "Molon Lave" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'IN TEZLERİ NELER?

Ege Denizi'ndeki Yunan adalarının statüsü, Türk-Yunan anlaşmazlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Türkiye, kendi kıyılarına yakın adacıkların ve kayalıkların statüsünün belirsiz olduğunu; Yunanistan ise 1947'de İtalya ile imzaladığı anlaşma uyarınca bu ada, adacık ve kayalıkların kendisine ait olduğunu söylüyor.

Ankara ayrıca Lozan Anlaşması uyarınca Yunan adalarının silahlanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Yunanistan ise 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca bu adaları silahlandırma hakkı olduğunu iddia ediyor.

Türkçe'de Eşek Adası olarak bilinen Agathonisi Adası da bu adalardan biri. Türkiye, bu ve bu gibi adalara askeri uçak ya da helikopterle gelinmesine karşı çıkıyor.

Bu nedenle Yunan bakanlar söz konusu adalara askeri helikopterler ya da uçaklarla gittiklerinde zaman zaman Türk jetleri de havalanıyor.