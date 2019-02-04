Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye geliyor

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, 5-6 Şubat'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilerek, "Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.
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