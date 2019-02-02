Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türkiye ziyareti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 5-6 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin, "Yunanistan ve Türkiye iki komşu ülke. Zaman zaman Ege Denizi üzerinde bazı anlaşmazlıklarımız olsa da aynı denizi paylaşıyoruz, aynı tarihi ve kültürel değerleri paylaşıyoruz. Biz Yunanistan ile dostlukları geliştirmeyi, husumetleri azaltmayı politik olarak benimsiyoruz." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında, Tuzla Rumeliler Derneği tarafından düzenlenen Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi anma programına katıldı. Dernek binasına gelirken vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, çocuklarla fotoğraf çektirdi, vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım'ı dernek başkanı Hale Demirgülle İş karşıladı.

Dernek binasında üyelerle sohbet eden Yıldırım, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak. Heybeliada Ruhban Okulu'nu da ziyaret etmesi beklenen Çipras, burayı ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olacak. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusunu üzerine Yıldırım, şunları söyledi: