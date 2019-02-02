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Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türkiye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Yunanistan ve Türkiye iki komşu ülke. Zaman zaman Ege Denizi üzerinde bazı anlaşmazlıklarımız olsa da aynı denizi paylaşıyoruz, aynı tarihi ve kültürel değerleri paylaşıyoruz. Biz Yunanistan ile dostlukları geliştirmeyi, husumetleri azaltmayı politik olarak benimsiyoruz" - "Sayın Çipras sefa geldi hoş geldi. Ona Türk misafirseverliğinin bütün gerekleri yapılacaktır. Ziyaretinin programı nedir bilmiyorum. Biz gelen misafirimizin en iyi şekilde vakit geçirmesi için gereken hassasiyeti gösteririz"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 5-6 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin, "Yunanistan ve Türkiye iki komşu ülke. Zaman zaman Ege Denizi üzerinde bazı anlaşmazlıklarımız olsa da aynı denizi paylaşıyoruz, aynı tarihi ve kültürel değerleri paylaşıyoruz. Biz Yunanistan ile dostlukları geliştirmeyi, husumetleri azaltmayı politik olarak benimsiyoruz." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında, Tuzla Rumeliler Derneği tarafından düzenlenen Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi anma programına katıldı. Dernek binasına gelirken vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, çocuklarla fotoğraf çektirdi, vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım'ı dernek başkanı Hale Demirgülle İş karşıladı.

Dernek binasında üyelerle sohbet eden Yıldırım, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak. Heybeliada Ruhban Okulu'nu da ziyaret etmesi beklenen Çipras, burayı ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olacak. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusunu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"Yunanistan ve Türkiye iki komşu ülke. Zaman zaman Ege Denizi üzerinde bazı anlaşmazlıklarımız olsa da aynı denizi paylaşıyoruz, aynı tarihi ve kültürel değerleri paylaşıyoruz. Dolayısıyla komşunun komşu üzerinde hakkı vardır. Biz Yunanistan ile dostlukları geliştirmeyi, husumetleri azaltmayı politik olarak benimsiyoruz. Geçmiş dönemde Çipras 2 kez ülkemize geldi. Daha sonra Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun bakanlığı sırasında biz de Yunanistan'a 2017'de bir ziyaret yaptık. O ziyarette hem Atina'ya gittik hem de Batı Trakya'da kardeşlerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Sayın Çipras sefa geldi hoş geldi. Ona Türk misafirseverliğinin bütün gerekleri yapılacaktır. Ziyaretinin programı nedir bilmiyorum. Biz gelen misafirimizin en iyi şekilde vakit geçirmesi için gereken hassasiyeti gösteririz."

Binali Yıldırım'a programı sırasında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da eşlik etti.

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