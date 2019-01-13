Yunanistan Başbakanı Çipras'tan güvenoyu açıklaması

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos'un çekilme kararının ardından, meclisten güvenoyu talep ederek görevine devam etmeyi planladığını açıkladı.

Çipras, Kammenos ile görüşmelerinden bir süre sonra Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hükümet ortağı ile farklı siyasi görüşlere rağmen ülkeyi memorandumdan çıkaracak bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirten Çipras, "Kendisine teşekkür ediyorum. Bana savunma bakanlığından istifa ettiğini belirtti. Ben de istifasını kabul ettim." dedi.

Bakanlık pozisyonlarında bulunan diğer ANEL üyelerinin de istifasını kabul edeceğini kaydeden Çipras, yeni Savunma Bakanının ise Genelkurmay Başkanlığını yürüten Evangelos Apostolakis olacağını bildirdi.

Çipras öte yandan, anayasa çerçevesinde hükümet dönemi sona erene kadar başbakanlık görevini sürdürebilme hakkı bulunduğuna işaret ederek, vadettikleri önemli girişimleri tamamlamayı planladıklarını vurguladı.