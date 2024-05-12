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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’ye geliyor!

12.05.2024 21:45
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, bir yıl içerisinde dördüncü kez yarın bir araya geleceği görüşmeyle ikili ilişkilerdeki yakınlaşma sürecinin ve diyaloğun devamı hedefleniyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’ye geliyor!

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 13 Mayıs tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülürken, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmalar imzalanmasının da gündemde olduğu ifade edildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye miçotakis yunanistan başbakanı
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