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Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a ilişkin 'açık görüşme' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2019 10:04 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a ilişkin 'açık görüşme' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile göç ve Kıbrıs sorunundan ikili sorunlara kadar tüm temel konularda açık bir görüşmemiz oldu. Halklarımızın yararı ve bölgedeki istikrar için daha iyi iklim yaratmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık" diye açıkladı.

Daha önce iki liderin, 74. BM Genel Kurul toplantısı için gittikleri New York’ta ilk kez bir araya geldiği bildirilmişti.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, Erdoğan ile Miçotakis’in aile ve kişisel ortak noktaları hakkında da samimi bir atmosferde sohbet ettikleri belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Miçotakis erdoğan Yunanistan New York

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