HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Trump'la görüşmesinde dikkat çeken detay

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Trump'la görüşmesinde dikkat çeken detay

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 18:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Miçotakis, Trump’la telefon görüşmesinde, ABD’li yetkililerin gizlilik amacıyla özel olarak verdiği cihazı kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Trump'la görüşmesinde dikkat çeken detay

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı bulundu. Miçotakis'in Trump ile görüşmesinde önemli bir detay ortaya çıktı.

ABD'NİN GİZLİ TELEFONUYLA KONUŞTU

Miçotakis, Trump’la telefon görüşmesinde, ABD’li yetkililerin gizlilik amacıyla özel olarak verdiği cihazı kullandı. Miçotakis’in elindeki ahizenin üzerinde “Uyarı. ABD hükümetinin malı. ABD Dışişleri Bakanlığı” yazıyor. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere dün yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirmişti. Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğu ifade edilmişti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1228 kişi hayatını kaybettiABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1228 kişi hayatını kaybetti
MEB, özür durumu tayinleri açıklandı!MEB, özür durumu tayinleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Diğer Haberler
Dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1228 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1228 kişi hayatını kaybetti
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Çin'de potansiyel araba alıcısı; Bekârlar
Çin'de potansiyel araba alıcısı; Bekârlar
AB, Doğu Akdeniz'de diyalog istiyor
AB, Doğu Akdeniz'de diyalog istiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.