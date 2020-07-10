HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2020 23:00 | Son Güncelleme

Ayasofya'nın ibadete açılması dünyada büyük yankı uyandırırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bu kararın, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri etkileyeceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ayasofya'ın statüsünün değiştirilmesi kararının Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri etkileyeceğini belirtti.

"AB İLE İLİŞKİLERDE DE ETKİLİ OLACAK"

Miçotakis ayrıca bu kararın AB ile ilişkilerde de etkili olacağını söyledi. (Reuters)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Dünya genelinde vaka sayısı 12,5 milyonu aştıDünya genelinde vaka sayısı 12,5 milyonu aştı
Beğendik Köprüsü nerede? Türkiye'nin en yüksek köprüsüBeğendik Köprüsü nerede? Türkiye'nin en yüksek köprüsü

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Ödülü aldı tatile koştu! Bikinili yakalandı

Ödülü aldı tatile koştu! Bikinili yakalandı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!

9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Diğer Haberler
Son dakika: ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 12,5 milyonu aştı

Dünya genelinde vaka sayısı 12,5 milyonu aştı

Hizbullah yanlıları, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştı

ABD Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştılar

Trump'tan uyuşturucu kaçakçılarına gözdağı

Trump böyle gözdağı verdi: Şanslıysanız hapse atacağız

DSÖ, Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi

Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e ekip gönderildi

UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

UNESCO'dan Ayasofya açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.