Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Ba\u015fbakan\u0131 Kiryakos Mi\u00e7otakis, Ayasofya'\u0131n stat\u00fcs\u00fcn\u00fcn de\u011fi\u015ftirilmesi karar\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye ve Yunanistan aras\u0131ndaki ili\u015fkileri etkileyece\u011fini belirtti.\n"AB \u0130LE \u0130L\u0130\u015eK\u0130LERDE DE ETK\u0130L\u0130 OLACAK"\nMi\u00e7otakis ayr\u0131ca bu karar\u0131n AB ile ili\u015fkilerde de etkili olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. (Reuters)\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncu sezonu a\u00e7t\u0131! Bikinisiyle parmak \u0131s\u0131rtt\u0131D\u00fcnya genelinde vaka say\u0131s\u0131 12,5 milyonu a\u015ft\u0131Be\u011fendik K\u00f6pr\u00fcs\u00fc nerede? T\u00fcrkiye'nin en y\u00fcksek k\u00f6pr\u00fcs\u00fc