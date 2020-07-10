Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ayasofya'ın statüsünün değiştirilmesi kararının Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri etkileyeceğini belirtti.

"AB İLE İLİŞKİLERDE DE ETKİLİ OLACAK"

Miçotakis ayrıca bu kararın AB ile ilişkilerde de etkili olacağını söyledi. (Reuters)



