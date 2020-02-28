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  4. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten düzensiz göçmen açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten düzensiz göçmen açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 19:19 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suriye'de yaşanan olaylardan Yunanistan'ın sorumluluğu bulunmadığını, ülkesinin başkalarının aldığı kararların sonuçlarına katlanmak zorunda olmadığını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten düzensiz göçmen açıklaması!

Miçotakis, Twitter mesajında, İdlip'te yaşanan olaylardan sonra Yunanistan'ın olası yeni bir mülteci akınına karşı Türkiye ile olan sınırlarındaki güvenliği artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYORUZ"

"Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır. Türk-Yunan kara ve deniz sınırlarında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum, Yunanistan’a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini artırıyoruz.”

Öte yandan Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan’ın Evros bölgesindeki Kastanies (Pazarkule) sınır kapısında geçişlerin, Avrupa’ya geçmek üzere Edirne’ye gelen yaklaşık 300 düzensiz göçmenin tampon bölgeye girmesi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Miçotakis Yunanistan mülteci

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