HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan: Türkiye ile diyalogdan sonuç alınamazsa Lahey'e gidelim

Yunanistan: Türkiye ile diyalogdan sonuç alınamazsa Lahey'e gidelim

06.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile kurulmaya hazırlanan diyalogdan sonuç alınamazsa tarafların Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na gitmesini önerdi.

Yunanistan: Türkiye ile diyalogdan sonuç alınamazsa Lahey'e gidelim

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile kurulmaya hazırlanan diyalogdan sonuç alınamazsa tarafların Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na gitmesini önerdi.

Miçotakis, ABD'nin Atina'daki eski Büyükelçisi Nicholas Berns ile yaptığı telekonferansta, Türk-Yunan ilişkilerindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerin (MEB alanları) belirlenmesi için kurulacak diyalogdan bir sonuç alınamazsa, tarafların "yalnız kıta sahanlığı ve MEB alanlarının belirlenmesi için Lahey Adalet Divanına gitmelerini" önerdi.

Almanya'nın da katkılarıyla diyalog masasına oturmaya hazırlandığına dikkati çeken Yunan basınına göre diyalog sürecinin Ağustos ayının son haftasında başlatılacağını öne sürdü.

Ancak diyalog sürecinin "baskı ve tehditler arasında sürdürülemeyeceğini" de söyleyen Miçotakis, Amerikalı diplomata "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Girit ve Rodos gibi adaların kıta sahanlıklarını göz ardı ederek Libya ile imzaladığı mutabakatın ve Kıbrıs'ın yöresinde sondaj çalışmalarının provokatif eylemler olduğunu öne sürdüğü gibi; Ayasofya'nın da müzeden camiye dönüştürülmesini eleştirdi.

Türkiye, bugüne kadar, Yunanistan'ın Kıbrıs, Mısır ve İsrail ile kurduğu ittifaklarla Türkiye'yi göz ardı etmesinden şikayet ediyordu.

Ayrıca Meis gibi küçük bir adanın kıta sahanlığına ve MEB alanlarına tam yetki verilmesiyle Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine sıkıştırmaya çalıştığı tezini öne sürüyordu.

Yunanistan ise bugüne dek kıta sahanlığı ya da MEB alanlarını resmen ilan etmediği halde, Türkiye'nin gerek Libya mutabakatına gerekse Meis adasını göz ardı eden MEB alanlarını "yok hükmünde" kabul ediyordu.

İKİ SEÇENEK

İki ülkenin savaş gemilerinin tekrar karşı karşıya gelmesine neden olan son gelişmelerden sonra Almanya'nın aracılığı ile diyalog masasına oturmayı kabul eden Türkiye ile Yunanistan'ın önünde iki seçenek olduğuna inanılıyor.

Seçeneklerden biri olan diyalog yolunda ilerlemeler kaydedilirse, yıllardan bu yana süren anlaşmazlıkların bir ölçüde giderilmesi yolu da açılmış olacak.

İkinci seçenekte, tarafların diyalogdan sonuç alınamaması olasılığında Uluslararası Lahey Adalet Divanına başvurmanın yolu açılmış olacak.

Ancak bu ikinci seçenekte de bazı önemli görüş ayrılıkları var. Tarafların Lahey'e başvurması için ortak bir tahkim name hazırlamaları gerekiyor. Ancak Yunanistan Türkiye ile arasında "tek bir anlaşmazlık konusu olarak kıta sahanlıklarının (dolayısıyla MEB alanlarının) belirlenmesi olduğunda" ısrar ediyor.

Oysa Türkiye, "Lahey'e gidilecekse Ege'de kimliği belli olmayan bazı ada ve adacıkların statüsü ile Yunan adalarının , Lozan Anlaşması'nın da öngördüğü gibi silahlasızlandırılması.." gibi konuların da Lahey'e götürülmesini" talep ediyor. Türkiye'nin bu talebini ise Yunanistan "ulusal güvenlik konularının tartışmaya açık olmadığı" gerekçesiyle ret ediyor.

Buna rağmen Yunan araştırma şirketinin Türkiye ve Yunanistan'da yaptığı kamu oyu araştırmaları, gerek Yunan gerekse Türk kamu oyunun ezici bir çoğunluğunun "Türk-Yunan anlaşmazlıklarının savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla çözümünden yana" olduğunu gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Çin'de 26 yıl hapis yatan kişi suçsuz bulunduÇin'de 26 yıl hapis yatan kişi suçsuz bulundu
2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

Kardak kahramanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe'ye yeni görev!

Kardak kahramanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe'ye yeni görev!

Bakan açıkladı! Ödemeler yarın başlıyor

Bakan açıkladı! Ödemeler yarın başlıyor

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İlginizi Çekebilir

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Diğer Haberler
Tuhaf yıldızdan uzanan 'gizemli sarmal yapılar' keşfedildi

Tuhaf yıldızdan 'gizemli yapılar' uzanıyor

Çin'de 26 yıl hapis yatan kişi suçsuz bulundu

Çin'de 26 yıl hapis yatan kişi suçsuz bulundu

Çin’den gelen gizemli tohumları eken adam konuştu: Çılgın gibi büyüyorlar

Çin’den gelen gizemli tohumlar: Çılgın gibi büyüyorlar

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in kıyamet senaryosu yeniden gündem oldu!

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in kıyamet senaryosu yeniden gündem oldu!

Beyrut’ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı

Beyrut’ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı

ABD 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar verecek

Seçimlere müdahaleyi tespit edene 10 milyon dolar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.