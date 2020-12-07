Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye kendisinden başka herkesin haksız olduğunu görmekten vazgeçmeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Perşembe günkü AB Zirvesi gündeminde yer alan Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlara ilişkin konuştu. Samimi bir diyalog sürecini arzu ettiğini belirten Miçotakis, "Türkiye kendisinden başka herkesin haksız olduğunu görmekten vazgeçmeli" diye konuştu.

İki ülke arasındaki kıtasahanlıkların belirlenmesinden kaynaklı anlaşmazlıklar için yapılacak görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda da taraflara Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na başvurmasını önerdiğini söyleyen Miçotakis, mahkeme kararına ne olursa olsun saygı duyacağını ifade etti.

Miçotakis buna örnek olarak Yunanistan'ın gerek İtalya gerekse Mısır ile Münhasır Ekonomi Bölgeleri (MEB) belirlediğini ve Arnavutluk ile arasındaki MEB belirlenmesinde bir anlaşmaya varılmadığı için tarafların Lahey'e başvurmayı kabul ettiğini gösterdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Türk ve Yunan donanmalarının Doğu Akdenizde karşı karşıya gelmesiyle iki ülke ilişkilerinde gerginlik yaşandığını belirten Miçotakis "hiçbir durumda ülkelerin savaş eşiğine gelmediğini" sözlerine ekledi.