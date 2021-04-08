Yunanistan: Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını belirleyen mütabakatı tanımıyoruz

6 Nisan'da Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında temaslarını Yunanistan'da yayın yapan Star TV kanalına değerlendiren Miçotakis, söz konusu mütabakatla Yunanistan'ın egemenlik haklarınının bütünüyle gözardı edildiğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu'nun Yunanistan'ın bu görüşlerine katıldığını da belirten Miçotakis, "Libya'nn komşusu Türkiye değil, Yunanistan'dır" diye konuştu ve bu durumu Libya'nın geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi'ye de anımsattığını aktardı.

Bu konuda Menfi ile iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarını belirleyecek ortak bir heyet oluşturulması konusunda mutabık kaldındığını vurgulayan Miçotakis, yaklaşık 10 yılın ardından Libya'ya gerçekleştirilen ziyaretin oldukça başarılı olduğunu söyledi.

Röportajda "Türkiye Yunanistan ilişkilerinde 2020 bezeri bir gerginliği bekleyip beklemediği" yönündeki bir soruya ise Miçotakis, "Oruç Reis araştırma gemisinin tekrar bir gerginlik yaratacağına inanmadığını" söyledi.

Türkiye ile AB arasında yeniden başlayan istikşafi görüşmelerde ortaya konan pozitif gündemin, her an değişebileceğinen de bahseden Miçotakis, görüşmelerin seyrini bunun Ankara'nın Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik tutumunun belirleyeceğini savundu.