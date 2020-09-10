Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da AB yaptırımlarına maruz kalır

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'nin bu ay içerisinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesine kadar sağduyulu bir tutum benimsemesi halinde, "anlamlı yaptırımlar" uygulanması dışında bir seçenek göremediğini söyledi. Miçotakis, The Times gazetesi için "Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da AB yaptırımlarına maruz kalır" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Yunanistan'ın güvenlik ve istikrarını yönelik tehditlerin, tüm AB üyelerinin refahını tehlikeye attığını yazdı. AB, 24-25 Eylül'de Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle yükselen gerilimi ele alacağı özel bir zirve toplantısı yapmayı planlıyor. AB yetkilileri, Türkiye'nin "saldırgan" olarak nitelendirdikleri tutumunu değiştirmemesi halinde yaptırım uygulanabileceği uyarısı yapıyor. Miçotakis, Türkiye'ye diyalog çağrısı yaptı ve AB zirvesine kadar "sağduyulu bir tutum" benimsememesi halinde Birliğin önünde yaptırım uygulamak dışında fazla bir seçenek göremediğini aktardı:

"Türkiye'nin zirveye kadar sağduyulu bir tutum benimsememesi halinde, Avrupalı lider dostlarımın önünde anlamlı yaptırımlar uygulamak dışında başka bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. "Çünkü konu artık Avrupa dayanışmasının ötesine geçti. Mesele, artık Avrupa'nın stratejik çıkarlarının, hayati çıkarlarının tehlike altında olduğunu kabul etmekle ilgili. Avrupa, gerçek anlamda jeopolitik gücünü göstermek istiyorsa, saldırgan bir Türkiye'ye taviz vermeyi göze alamaz. "Türkiye'nin yaptırımları engellemek, geri adım atmak ve bu krizden çıkış için bir yol belirlemek için hala zamanı var. Türkiye'nin sınırlandırılan alanların dışında kalan sularda her türlü denizcilik ve bilimsel faaliyetlerden kaçınması ve saldırgan söylemini dizginlemesi gerekiyor. "Türkiye'nin sakinleşmesi, masaya geri dönmesi ve 2016 yılında çekildiği istikşafi görüşmelere bıraktığı yerden yeniden başlaması lazım. Tüm bunları yapmamıza rağmen bile hala anlaşma sağlayamıyorsak o zaman çözümü Lahey'de aramalıyız." "Türkiye giderek yalnızlaşıyor" Miçotakis, kendi ülkesinin istikrar ve güvenliğine yönelik her tehdidin AB'nin bütün üyelerinin refah ve güvenliğine yönelik tehlike arz ettiğini belirtti.

Türkiye'nin oluşan yeni jeopolitik ortamda giderek yalnızlaştığını vurgulayan Miçotakis, "Yunanistan; İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle güçlü ortaklıklar kururken, Türkiye ise tek başına hareket ediyor, Doğu Akdeniz'de güç gösterisi yapıyor, Suriye ve Libya'ya müdahale ediyor ve Hamas'a açıktan destek veriyor" dedi. Türkiye ile Yunanistan, Ağustos başında Almanya'nın girişimiyle görüşmelere başlamayı kabul etmişti. Ancak Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onaylamasının ardından Türkiye masadan kalktı ve Oruç Reis gemisini doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunmak üzere Meis adası açıklarına gönderdi. Yunanistan ve Türkiye, Almanya'nın girişiminin başarısız olmasından karşılıklı olarak birbirini suçluyor. Diğer yandan NATO'nun girişimiyle Akdeniz'de tansiyonu daha artıracak bir kaza ya da olayın yaşanmasını engellemek amacıyla iki ülke askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantı bugün yapılacak.