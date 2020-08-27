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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Trump görüştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 18:39 | Son Güncelleme

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Patsas, ABD ve Yunanistan devlet başkanları arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Görüşmenin ana eksenin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik olduğu bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Trump görüştü!

Sözcü Stelios Petsas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında basına bilgi verdi. Petsas, Başbakan Miçotakis'in, ABD Başkanı Trump’ı arayarak, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri ile görüşlerini sunduğunu belirtti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, Miçotakis'in görüşmede, Türkiye'nin eylemlerini durdurması şartıyla Yunanistan'ın gerginliğin azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladığını belirtti.

MISIR VE İTALYA İLE YAPILAN ANLAŞMALAR

Atina merkezli ANA-MPA haber ajansının haberine göre sözcü Petsas, Mısır ve İtalya ile yapılacak anlaşmalara ilişkin olarak, “Her iki anlaşma da uluslararası hukuka dayanıyor; adalarımızdaki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığını tanıyor; Türkiye'nin bölgedeki eylemlerini engelliyor" dedi.

Sözcü Petsas'a göre Miçotakis ayrıca, Türkiye'nin Libya ile diğer ülkelerin egemenlik haklarına zarar verecek şekilde yasa dışı ticaret yaptığını ve anlaşmanın Türkiye-Libya muhtırasını geçersiz kıldığını öne sürdü.

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