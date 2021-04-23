Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir tarihte görüşeceğini açıkladı.

Yunan ALPHA TV'nin sorularını yanıtlayan Miçotakis, "Anlaşmazlıklarımızı ne olursa olsun konuşmaya her zaman açık olmalıyız. Anlaşamadığımız konuları da açıkça dile getirmeliyiz ki, taraflar karşısındakinin sınırlarını bilsin. Bu kötü bir şey değil" dedi.

Miçotakis, Erdoğan ile ne zaman görüşeceği sorusuna, "Tarih veremem ama uzun zaman alacağını sanmıyorum. Aslında bir Yunan Başbakanı'nın Türk Cumhurbaşkanı ile görüşmesi haber bile olmamalı. Ancak Türk-Yunan ilşikilerinde yaşadığımız uzun kriz döneminden sonra görüşecek olmamız elbette haber olur" yanıtını verdi.

Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "kendisine Erdoğan'dan bir mesaj getirip getirmediği" sorusuna ise "Bu konuda detay veremeyeceğim" yanıtını verdi.

'Dendias'a talimat verdim'

Miçotakis, Dendias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arasında geçen ve "nadiren görüldüğünü" kabul ettiği kameralar karşısındaki söz düellosu için ise "Dendias'ın Ankara'ya kavga çıkarmaya gitmediğini ancak konuşacakları hakkında Ankara'ya gitmeden önce ve Ankara'dayken kendisiyle görüştüğünü" söyledi.