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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı

23.04.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir tarihte görüşeceğini açıkladı. Yunan ALPHA TV'nin sorularını yanıtlayan Miçotakis, "Anlaşmazlıklarımızı ne olursa olsun konuşmaya her zaman açık olmalıyız. Anlaşamadığımız konuları da açıkça dile getirmeliyiz ki, taraflar karşısındakinin sınırlarını bilsin. Bu kötü bir şey değil" dedi. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir tarihte görüşeceğini açıkladı.

Yunan ALPHA TV'nin sorularını yanıtlayan Miçotakis, "Anlaşmazlıklarımızı ne olursa olsun konuşmaya her zaman açık olmalıyız. Anlaşamadığımız konuları da açıkça dile getirmeliyiz ki, taraflar karşısındakinin sınırlarını bilsin. Bu kötü bir şey değil" dedi.

Miçotakis, Erdoğan ile ne zaman görüşeceği sorusuna, "Tarih veremem ama uzun zaman alacağını sanmıyorum. Aslında bir Yunan Başbakanı'nın Türk Cumhurbaşkanı ile görüşmesi haber bile olmamalı. Ancak Türk-Yunan ilşikilerinde yaşadığımız uzun kriz döneminden sonra görüşecek olmamız elbette haber olur" yanıtını verdi.

Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "kendisine Erdoğan'dan bir mesaj getirip getirmediği" sorusuna ise "Bu konuda detay veremeyeceğim" yanıtını verdi.

'Dendias'a talimat verdim'

Miçotakis, Dendias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arasında geçen ve "nadiren görüldüğünü" kabul ettiği kameralar karşısındaki söz düellosu için ise "Dendias'ın Ankara'ya kavga çıkarmaya gitmediğini ancak konuşacakları hakkında Ankara'ya gitmeden önce ve Ankara'dayken kendisiyle görüştüğünü" söyledi.

Yunanistan Başbakanı, Dendias'a, "karşılaşacağı olası tahrikleri yanıtsız bırakmaması talimatını verdiğini" belirtti.

Dendias ve çavuşoglu

'Dendias'ın duruşu ve yanıtları hatasızdı'

Bu konuda da "fazla detay veremeyeceğini" belirten Miçotakis, buna rağmen Dendias'ın duruşunun ve verdiği yanıtların "hatasız" olduğunu söyledi.

Miçotakis, Yunanistan'ın kendisine duyduğu özgüvenle egemenlik haklarını korumaya hazır olduğunu, dostluk elini de aynı duygularla uzatmaya hazır olduğunu kaydetti.

Bu arada, Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden başlatılan istikşafi/iştişari görüşmelerin devam edeceği, güven artırıcı önlemler alanında askeri görüşmelerin de başlatılacağı açıklandı.

Çavuşoğlu-Dendias arasında geçen "atışmalardan" sonra gerek Atina'da gerekse Ankara'da "her şeye rağmen görüşmelerin devam etmesinin arzu edildiği" mesajları veriliyor.

Bu çerçevede Çavuşoğu ile Dendias'ın 27 Nisan'da bu kez "Kıbrıs Sorunu" için bir araya geleceği Cenevre görüşmesinde "esecek havaya göre", Çavuşoğlu'nun yakın bir gelecekte Atina'ya gelmesi ve bu kez Dendias ile Erdoğan ve Miçotakis'in "ikili görüşmesinin altyapısını hazırlamaları" bekleniyor.

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