HABER

Yunanistan Başbakanı Tsipras’tan AB’ye Türkiye çağrısı

21.06.2019 09:35 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Tsipras, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı AB’nin daha sert tutum izlemesini talep etti. Türkiye ise Doğu Akdeniz’e ikinci bir sondaj gemisi gönderiyor.

Yunanistan Başbakanı Tsipras’tan AB’ye Türkiye çağrısı

Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde rahatsızlık yaratıyor. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa Birliği (AB) liderlerine Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum izlemesi çağrısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Brüksel'deki AB zirvesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde Türkiye'ye karşı "net önlemlerin” alınması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiades de, Türk faaliyetlerinin kınanmasının yanı sıra Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Anastasiades, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi yönündeki bütün görüşmelerin dondurulmasını bu yaptırımlara örnek olarak gösterdi.

AB, geçen yıldan beri Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini durması için Türkiye'ye baskı yapıyor. Brüksel'de yarın sona erecek zirveden de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine yönelik uyarı çıkması bekleniyor.

"KABUL EDİLEMEZ"

AB'ye üye ülkelerin dışişleri ve AB işlerinden sorumlu bakanları Salı günü Lüksemburg'ta yaptıkları toplantıda "Türkiye'nin yasa dışı sondaj faaliyetleri nedeniyle ciddi endişe" duyduklarını ifade etmişlerdi. Bakanların kabul ettiği metinde, Avrupa Komisyonu'na "uygun önlemler için somut eylemleri gecikmeksizin değerlendirme" çağrısı yapılmıştı.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn görüşme sonrası yaptığı açıklamada AB'nin Türkiye'ye finansmanı kesebileceğini ya da Ankara'da üst düzey toplantılara son verebileceğini söylemişti ve Türkiye'nin faaliyetlerinin "kabul edilemez" olduğunu kaydetmişti.

Türkiye ise Avrupa Birliği'nden gelen bu açıklamalara rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürüyor. Doğu Akdeniz'de Fatih adlı sondaj gemisi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürdürken, Türkiye ikinci bir sondaj gemisini bölgeye gönderiyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan bugün yola çıkan Yavuz sondaj gemisinin faaliyetlere Temmuz ayının başında başlaması bekleniyor.

Geminin yola çıkması nedeniyle düzenlenen törene katılan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karpas yarımadası açıklarında faaliyet göstereceğini söyledi. Dönmez, geminin Magosa körfezinde bulunan Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre derinliğe kadar sondaj yapacağını kaydetti ve çalışmalarını üç ay içinde tamamlayacağını belirtti.

Bakan Dönmez, "Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız. Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiasıNew York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası
ABD'den uçaklarına İran hava sahası yasağıABD'den uçaklarına İran hava sahası yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çipras Yunanistan Kıbrıs sondaj doğalgaz

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Finale günler kala Survivor'a veda etti!

Finale günler kala Survivor'a veda etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşte Uber'in uçan taksisi

İşte Uber'in uçan taksisi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Son dakika! ABD'den uçaklarına İran hava sahası yasağı

ABD'den uçaklarına İran hava sahası yasağı

Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi

Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi

İran'dan ABD'ye protesto notası

İran'dan ABD'ye protesto notası!

Gürcistan'da protestocular parlamentoyu kuşattı

Gürcistan'da protestocular parlamentoyu kuşattı

İran, ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayınladı

İran, dünyayı sarsan görüntüleri yayınladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.