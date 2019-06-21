Yunanistan Başbakanı Tsipras’tan AB’ye Türkiye çağrısı

Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde rahatsızlık yaratıyor. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa Birliği (AB) liderlerine Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum izlemesi çağrısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Brüksel'deki AB zirvesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde Türkiye'ye karşı "net önlemlerin” alınması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiades de, Türk faaliyetlerinin kınanmasının yanı sıra Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Anastasiades, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi yönündeki bütün görüşmelerin dondurulmasını bu yaptırımlara örnek olarak gösterdi.

AB, geçen yıldan beri Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini durması için Türkiye'ye baskı yapıyor. Brüksel'de yarın sona erecek zirveden de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine yönelik uyarı çıkması bekleniyor.

"KABUL EDİLEMEZ"

AB'ye üye ülkelerin dışişleri ve AB işlerinden sorumlu bakanları Salı günü Lüksemburg'ta yaptıkları toplantıda "Türkiye'nin yasa dışı sondaj faaliyetleri nedeniyle ciddi endişe" duyduklarını ifade etmişlerdi. Bakanların kabul ettiği metinde, Avrupa Komisyonu'na "uygun önlemler için somut eylemleri gecikmeksizin değerlendirme" çağrısı yapılmıştı.