HABER

Yunanistan Başbakanı Türkiye'de

05.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

İki günlük resmi bir ziyaret için Türkiye’de bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la biraraya gelerek ikili ilişkilerde sorun yaratan bir dizi konuyu ele alacak

Yunanistan Başbakanı Türkiye'de

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, iki günlük resmi bir ziyaret için Türkiye’de. Çipras, temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la biraraya gelerek ikili ilişkilerde sorun yaratan bir dizi konuyu görüşecek.

Türkiye’nin 2016 darbe girişimi sırasında Yunanistan’a kaçan sekiz Türk askerin durumunu da gündeme getirmesi bekleniyor.

Çipras’ın ziyareti öncesinde, Anadolu Ajansı’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı 74 kişiyi daha aranan teröristler listesine ekledi. Habere göre bunlar arasında Yunanistan’a kaçan sekiz asker de var.

Türkiye, sekiz askerin her biri için 4 milyon Türk Lirası para ödülü koymuştu.

Yunanistan’da bir mahkeme ise darbenin hemen ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan askerlerin sınırdışı edilmesine karşı çıkmıştı. Askerler mahkeme karşısında darbeye katıldıkları iddialarını yalanlamıştı.

İki liderin ele alacağı diğer konular arasında Ege denizi karasuları ve Akdeniz’in doğusunda yürütülen doğalgaz arama faaliyetleri yer alıyor.

İki liderin Kıbrıs sorununa yönelik yeni çözüm çabalarını da görüşmesi bekleniyor.

Çipras’ın yarın Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret etmesi bekleniyor. Çipras, 1971’den bu yana kapalı olan ruhban okulunu ziyaret eden ilk başbakan olacak.

PARTNEREn stressiz meslekler belli olduEn stressiz meslekler belli oldu
Türkiye Suriye Taleplerine ABD’den Olumlu Yanıt Alabilecek mi?Türkiye Suriye Taleplerine ABD’den Olumlu Yanıt Alabilecek mi?
CENTCOM Komutanı Votel: "Koalisyonun elde ettiği kazanımlar ancak IŞİD’e karşı tetikte kalınarak muhafaza edilebilir"CENTCOM Komutanı Votel: "Koalisyonun elde ettiği kazanımlar ancak IŞİD’e karşı tetikte kalınarak muhafaza edilebilir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi

Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış

Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış

'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'

'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'

Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD’den görüntüler

Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD’den görüntüler

Çipras'ın Türkiye ziyareti Atina için neden önemli?

Çipras'ın Türkiye ziyareti Atina için neden önemli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.