Yunanistan Başbakanı Türkiye'de

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, iki günlük resmi bir ziyaret için Türkiye’de. Çipras, temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la biraraya gelerek ikili ilişkilerde sorun yaratan bir dizi konuyu görüşecek.

Türkiye’nin 2016 darbe girişimi sırasında Yunanistan’a kaçan sekiz Türk askerin durumunu da gündeme getirmesi bekleniyor.

Çipras’ın ziyareti öncesinde, Anadolu Ajansı’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı 74 kişiyi daha aranan teröristler listesine ekledi. Habere göre bunlar arasında Yunanistan’a kaçan sekiz asker de var.

Türkiye, sekiz askerin her biri için 4 milyon Türk Lirası para ödülü koymuştu.

Yunanistan’da bir mahkeme ise darbenin hemen ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan askerlerin sınırdışı edilmesine karşı çıkmıştı. Askerler mahkeme karşısında darbeye katıldıkları iddialarını yalanlamıştı.

İki liderin ele alacağı diğer konular arasında Ege denizi karasuları ve Akdeniz’in doğusunda yürütülen doğalgaz arama faaliyetleri yer alıyor.

İki liderin Kıbrıs sorununa yönelik yeni çözüm çabalarını da görüşmesi bekleniyor.

Çipras’ın yarın Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret etmesi bekleniyor. Çipras, 1971’den bu yana kapalı olan ruhban okulunu ziyaret eden ilk başbakan olacak.

