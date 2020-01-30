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  4. Yunanistan Başkonsolosluğu'na akın ettiler: Azı dişlerini gösterenlerin dişlerini çekeriz

Yunanistan Başkonsolosluğu'na akın ettiler: Azı dişlerini gösterenlerin dişlerini çekeriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

Aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak ve eski manken-oyuncu Şenol İpek'in de bulunduğu "Milli Beka Hareketi" üyesi bir grup, Türk Bayrağı'nın Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından yırtılmasını protesto amacıyla Beyoğlu'ndaki Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda Türk Bayrağı'nın Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından yırtılmasına tepkiler sürüyor.

Aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak ve eski manken-oyuncu Şenol İpek'in de bulunduğu "Milli Beka Hareketi" üyesi bir grup, Türk Bayrağı'nın yırtılmasını protesto amacıyla 18.00'da basın açıklaması yaparak, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

"AZI DİŞLERİNİ GÖSTEREN HADSİZLERİN DİŞLERİNİ SÖKERİZ"

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin çelenk koymadan önce yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Yunanistan'daki sözde milletvekili, aziz Türk Bayrağımızı, şanlı İslam'ın son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Bayrağımızı yırttığından dolayı bu siyah çelengi buraya koyuyoruz. Bizlere azı dişlerini gösteren bu hadsizlerin dişlerini sökeriz. Ellerini uzatanların ellerini kırarız."

Eski manken-oyuncu Şenol İpek ise, "Bayrağımızın, vatanımızın, milletimizin yanında olacağız. Nasıl her gün polisimizin, askerimizin yanındaysak, bugün birlik, bir olma günümüz. Bayrağımızın yanındayız, tek derdimiz bu. Kimsenin bayrağına müdahale etmiyoruz, kimsenin mülküne müdahale etmiyoruz. Ama ola ki; hepimizin dedesinin kanı olan bu al bayrağa bir kişi elini sürmeye kalkarsa işte o zaman işler değişecektir" diye konuştu.

TEK KİŞİLİK EYLEM YAPMAK İSTEDİ

Milli Beka Hareketi üyesi grubun eylemi öncesi, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen bir kişi, Türk Bayrağı'nı konsolosluk binasına doğru tutarak protesto eylemi yapmak istedi. Konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemi alan polis, eylemciyi engelleyerek uzaklaştırdı. (DHA)

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Belçika Brüksel türk bayrağı Ioannis Lagos Tanju Çolak Şenol İpek

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