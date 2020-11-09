Yunanistan Biden'ın Başkanlığından Neler Umuyor?

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, demokrat aday Joe Biden’ın resmi olmayan sonuçlara göre 46. ABD Başkanı seçilmesinin ardından kendisini ilk kutlayan yabancı liderlerden biri oldu. Yunanistan yönetimi, Beyaz Saray’da gerçekleşmesi beklenen görev değişiminin, Türkiye’yle arasındaki ilişkilerdeki çalkantıları hafifletmesini bekliyor. Ancak birçok uzman Atina’nın bu konuda ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yunanistan Başbakanı, Biden’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığının ilan edilmesinden dakikalar sonra kendisine kutlama mesajı yolladı. Miçotakis, Biden’ıYunanistan’ın gerçek bir dostu olarak nitelendirirken onun başkanlığının iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olacağını dile getirdi. Uzmanlar bu noktada, yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gelişen kişisel ilişkinin, diplomatik olarak sonuna gelinmesi anlamına geldiğine işaret ediyorlar. Uluslararası ilişkiler profesörü Sotiris Servos, neden böyle bir değerlendirme olduğuna dair yorumlarını aktarıyor.

Servos, Bu seçimle birlikte Erdoğan’ın, ABD Başkanı ve Oval Ofis’e doğrudan ulaşma şansını kaybettiğini söylüyor. Servos, Biden’ın Erdoğan’ın tanımadığı bir isim olmadığını ama ilişkinin sınırlarını test etmek için erken davranmayacağını öne sürüyor. Türkiye’yle Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları konusunda uzun süredir devam eden ve gitgide daha da tehlikeli hale gelen bir anlaşmazlık içerisine giren Yunanistan açısından olası bir ara, rakip iki ülke arasındaki gerilimi düşürmek konusunda yardımcı olabilir. Biden’ın Rusya’yla ilişkileri sertleştirmesi beklenirken Moskova’dan ABD’nin itirazına rağmen S-400 füze savunma sistemleri alan NATO müttefiki Türkiye’ye karşı uzmanlar, Atina’nın Washington’un daha fazla desteğini almasını beklediklerini dile getiriyorlar. Türkiy S-400’leri almak üzere anlaşmayı 2017’de imzalamış sistemlerini teslimatı da 2019 yılında yapılmıştı. ABD’deki başkanlık seçimlerinden sadece birkaç gün önce de Türkiye, S-400 sistemlerinin testlerini gerçekleştirdi.