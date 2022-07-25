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  4. Yunanistan bir skandala daha imza attı! Türk İHA’ları böyle görüntüledi...

Yunanistan bir skandala daha imza attı! Türk İHA’ları böyle görüntüledi...

25.07.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzensiz göçmenleri her defasında ölüme iten Yunanistan bir kez daha yakayı ele verdi. Yunanistan güvenlik güçlerinin yaptıkları skandalı Türk insansız hava araçları görüntüledi. MSB tarafından yayınlanan görüntüler yine çok konuşulacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika gelen habere göre; MSB düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itilişinin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile düzensiz göçmenlere ait lastik botun Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından Türkiye kara sularına geri itilişinin görüntülendiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun, 24 Temmuz'da Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun/Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
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