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Yunanistan bu ülkelere karantina uygulamayacak

19.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan, 14 Mayıs'tan itibaren ülkeye giriş yapacak olan AB ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan, BAE ve İsrail'den gelen ziyaretçilere karantina şartının kaldırıldığını duyurdu.

Yunanistan bu ülkelere karantina uygulamayacak

Yunanistan, ülkeye tatil amacıyla gelen yabancı turistlerin 14 Mayıs’tan itibaren karantina yükümlülüğünden muaf tutulacağını açıkladı.

Atina yönetimi ülkeye giriş yapacak olan yabancı turistlerin karantina zorunluluğunun kaldırılacağı ülkelerin listesini yayınladı.

HANGİ ÜLKEDEN GELENLERE GİRİŞTE KARANTİNA UYGULANMAYACAK?

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis söz konusu tarihten itibaren ülkeye giriş yapacak olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan, BAE ve İsrail'den gelen ziyaretçilere 7 gün karantina uygulanmayacağını ifade etti.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu'nun eski üyesi ve ‘Yunanistan - Başka Bir Yol’ partisi lideri Notias Marias, Atina'ya turist akışını artırmak için Rus turistlere vizelerin kaldırılmasını önermişti.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Yunanistan karantina

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