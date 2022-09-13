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Yunanistan Cumhurbaşkanı, Meis Adası'nı ziyaret etti! Dikkat çeken fotoğraflar

13.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik taciz ve provokatif eylemleri sonrası başlayan gerilim devam ederken Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'dan dikkat çeken bir ziyaret geldi. Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'na giden Sakelaropulu, "Meis'in kurtuluşunun 79'uncu yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Meis Adası'nı ziyaret etti! Dikkat çeken fotoğraflar

Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizleri, Ege'de suların ısınmasına neden olurken, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'nın İtalyan yönetiminden ayrılışının 79'uncu yıl dönümü vesilesiyle adayı ziyaret eden Sakelaropulu, açıklamasında ise adalıları andığını belirtti.

"SAYGIYLA ANIYORUZ"

Sakelaropulu, Ada'da yaptığı açıklamada, "Meis'in kurtuluşunun 79'uncu yıl dönümünü kutluyoruz ve adalılarımızın mücadelelerini ve özverilerini saygıyla anıyoruz." dedi.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka saygı çerçevesinde komşularıyla yapıcı ilişkiler arzuladığını ileri süren Sakelaropulu, Yunanistan'ın, gerekmesi halinde, ulusal bütünlüğünü ve egemenlik haklarını da koruyacağını söyledi.

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Doğu Ege bölgesinde yer alan, içerisinde Meis'in de bulunduğu Oniki Ada 1912 Trablusgarp Savaşı'nın ardından imzalanan Uşi Antlaşması ile İtalya'ya devredilmiş ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Paris Antlaşması'na kadar İtalya'nın egemenliğinde kalmıştı.

İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda kaybeden tarafta yer alması nedeniyle 10 Şubat 1947'de müttefik ülkelerle İtalya arasında imzalanan Paris Antlaşması ile bu adalar Yunanistan'a devredilmişti. (AA)

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Yunanistan
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