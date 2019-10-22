Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, bu sabah saat 7.12'de, Yunanistan a\u00e7\u0131klar\u0131nda 3.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi. Depremin 12.9 km derinlikte meydana geldi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\n \u0130\u015fte k\u0131\u015f\u0131n ilac\u0131 unutturacak sebzeD\u00fczce'de can pazar\u0131! Ekipler zamana kar\u015f\u0131 yar\u0131\u015ft\u0131!Erdo\u011fan'\u0131n imzas\u0131yla yay\u0131mland\u0131! 2 b\u00f6lge hakk\u0131nda fla\u015f karar!
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