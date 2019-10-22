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Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 07:33 | Son Güncelleme

Bu sabah saat 07.12'de, Yunanistan açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, bu sabah saat 7.12'de, Yunanistan açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 12.9 km derinlikte meydana geldiği aktarıldı.


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Yunanistan deprem

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