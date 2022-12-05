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Yunanistan'da banka soyguncusunun kimliği şaşkına çevirdi: Yunan Silahlı Kuvvetlerinde görevli!

05.12.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Argiroupoli semtinde bir banka şubesine el bombası tehdidi ile soyan kişinin kimliği belli oldu. Hırsızlık şüphelisinin Yunan Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir albay olduğu öğrenildi. Albayın, askeri mahkemede yargılanacağı iddia edildi.

Yunanistan'da banka soyguncusunun kimliği şaşkına çevirdi: Yunan Silahlı Kuvvetlerinde görevli!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sabah banka soygunu gerçekleştiren kişinin Yunan Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir albay olduğu bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, bu sabah Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin 53 yaşında bir albay olduğu belirlendi.

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Başka soygunlara karışıp karışmadığının da araştırılması amacıyla zanlının Attiki Emniyet Biriminde tutulduğu belirtildi. Albayın, askeri mahkemede yargılanması öngörülüyor.

TEFECİLERE BORCU VAR

Yunan basınında yer alan haberlerde, daha önce başka banka soygunlarında da bulunduğundan şüphelenilen albayın kumar nedeniyle tefecilere olan borcunu ödemek için bu yola başvurduğu iddia edildi. (AA)

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