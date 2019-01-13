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Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında devlet televizyonunu işgal ettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2019 01:08 | Son Güncelleme

Yunanistan’da hükümetin hazırladığı öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, Yunan Devlet Televizyon Kurumunun (ERT) merkez binasına girerek, haber bülteninin sunulduğu stüdyoyu canlı yayında işgal etti.

Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında devlet televizyonunu işgal ettiler

ERT1 televizyon kanalında akşam haberlerinin sunulduğu sırada yaklaşık 50 kişilik grubun stüdyoyu basması üzerine haber bülteni yarıda kesilerek reklamlara girildi.

Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından yeniden yayımlanmaya başlanan haber bülteninde sunucu sözü ellerinde "İşçi hakları öne çıkarılsın", "Teröre geçit yok" yazılı dövizlerle stüdyoyu dolduran öğretmenlere bıraktı.

Grubun sözcüsü, Yunanistan Eğitim Bakanlığınca hazırlanan öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısını protesto ettiklerini belirterek, öğretmenlerin bu konudaki taleplerini canlı yayında açıkladı.

Polisin müdahale etmediği olayın ardından ERT1, normal yayınına devam ederken öğretmenler, sloganlar eşliğinde binayı terk etti.

Yunanistan’da eğitim görevlilerinin atama kriterlerini değiştiren yasa tasarısına itiraz eden öğretmenler, dün çeşiti sendikaların çağrısıyla başkent Atina’da protesto eylemi düzenlemişti. (AA)

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Yunanistan Yunan Devlet Televizyon Kurumu Stüdyo işgal

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