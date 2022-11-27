HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'da dinleme skandalı! Yeni isimler eklendi

Yunanistan'da dinleme skandalı! Yeni isimler eklendi

27.11.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan, dinleme skandalıyla çalkalanıyor. Casus yazılım "Predator" ile telefonları dinlendiği iddia edilen isimlere yenileri eklendi. Eklenen isimlerin arasında hükümet sözcüsü de var. İşte detaylar...

Yunanistan'da dinleme skandalı! Yeni isimler eklendi

"Documento" gazetesinin yeni yayımladığı listede, casus yazılımla telefonları dinlenildiği öne sürülenler arasında, eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi birçok isim yer aldı.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu ise yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, iddiaların yargı tarafından inceleneceğini savundu.

PARLAMENTO PAZARTESİ TOPLANACAK

Yunan basını, parlamentonun ilgili heyetinin dinleme skandalıyla ilgili iddiaları görüşmek üzere pazartesi toplanacağını kaydetti.

Documento gazetesi daha önce yayımladığı haberlerde de eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...
Bakan Soylu'dan gündem yaratacak İBB açıklaması! '1668 kişi...'Bakan Soylu'dan gündem yaratacak İBB açıklaması! '1668 kişi...'
İstanbul'un yanı başı! Kar yağışı etkili oldu, her yer beyaza büründüİstanbul'un yanı başı! Kar yağışı etkili oldu, her yer beyaza büründü
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan dinleme skandal

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? "La Nina kışı" etkisi

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? "La Nina kışı" etkisi

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.