Yunanistan'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Cesetlere ulaşıldı! Bölgede yapılan incelemelerde...

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, düşen uçaktaki Ukraynalı 8 kişilik mürettebatın cesetlerine ulaşıldı. Cesetler, incelemelerin ardından Gümülcine Devlet Hastanesine gönderildi. Uzmanlarca yapılan incelemelerde uçağın düştüğü bölgede tehlikeli madde tespit edilmedi.

PİLOT MOTOR ARIZASI NEDENİYLE ACİL İNİŞ İZNİ İSTEMİŞTİ

Ukraynalı firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo uçağı dün gece Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kentine düşmüştü.

Pilot, kaza öncesinde uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istemişti ancak havaalanına varamadan motor havada alev almış ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düşmüştü.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktarmıştı.

BÖLGEDE ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI

İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturulduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, kaza yerine yakın Antifilippoi ve Palaiohori sakinlerinden, uçağın düşmesi nedeniyle oluşan dumandan korunmak amacıyla cam ve kapılarını kapalı tutması istenmişti. Bölge sakinlerine, olay yerine yaklaşmaması ve yetkililerin talimatlarına uyması yönünde uyarı yapılmıştı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, uçakta bulunan beyaz toz halindeki madde, kaza yerine yaklaşanların gözlerinde ve dudaklarında yanık hissi oluşturduğu aktarılmıştı.

UÇAKTA 11,5 TON ASKERİ MALZEME BULUNUYORDU

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic'in yaptığı açıklamaya göre, Sırbistan'ın Niş kentinden yerel saatle 20.40'ta kalkan uçağın hedefi Bangladeş'ti.

Amman, Riyad ve Ahmedabad'a da uğraması planlanan uçak, Bangladeş Savunma Bakanlığının alıcısı olduğu ve Sırbistan'da özel bir firmanın ürettiği, içerisinde mayınların da bulunduğu 11,5 ton askeri malzeme taşıyordu.

Stefanovic, söz konusu patlayıcı malzemenin ihracatının yasalara uygun şekilde yapıldığını belirterek, Sırbistan Savunma Bakanlığından gerekli izinlerin alındığını ifade etmişti. (AA/İHA)



