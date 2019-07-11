Fırtına 20 dakika sürdü, 6 kişi öldü!

Yunan yetkililerin açıklamasına göre Selanik yakınlarındaki Halkidiki bölgesinde aniden bastıran yağmur ve doluyla başlayan fırtına 20 dakika sürdü ve büyük yıkıma yol açtı.

Ağaçları deviren, arabaları ters çeviren ve binalara zarar veren fırtınanın ardından bölgede acil durum ilan edildi.

Bölgeye 100'ü aşkın kurtarma görevlisi sevk edildi.

KARAVANLARI DEVRİLDİ

Fırtınada Çekya vatandaşı bir çift karavanlarının devrilmesi sonucu öldü. Nea Plagia bölgesinde bir anneyle çocuğu yemek yedikleri restoranın çatısının çökmesi sonucu, bir Rus babayla oğlunun da devrilen bir ağacın altında kalarak hayatlarını kaybettiği belirtiliyor.

Haralambus Steriadis adlı afet koruma yetkilisi, bölgede iki gündür sıcaklığın 37 derecenin üzerinde olduğunu belirterek "benzeri görülmedik bir hava olayı" yaşandığını söyledi.

Yaralıların tedavi altına alındığı Nea Mudanya adlı hastanesinin direktörü Athansios Kaltsas "25 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeye tanık oldum. Her şey bir anda oldu" dedi.

