HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'da genel seçim! Bugün sandık başına gittiler

Yunanistan'da genel seçim! Bugün sandık başına gittiler

21.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da seçmenler genel seçim için sabah 07.00 itibariyle sandık başında gitmeye başladı. Oy kullanma işlemi akşam 19.00'a kadar sürecek. Yunanistan İçişleri Bakanlığının 20.30 itibarıyla resmi olmayan ilk sonuçları açıklamaya başlaması bekleniyor.

Yunanistan'da genel seçim! Bugün sandık başına gittiler

Yunanistan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı.

Seçmenler sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Sandık başına giden seçmenler, 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasında tercih yapacak.

Yunanistan'daki seçim sistemine göre, seçmenler sadece parti ve ittifakları seçmiyor, aynı zamanda partilerin milletvekili adayları arasında da tercih yapıyor.

Sandıkların kapanmasıyla sandık çıkış anketleri de yayınlanabilecek.

Yunanistan İçişleri Bakanlığının 20.30 itibarıyla resmi olmayan ilk sonuçları açıklamaya başlaması bekleniyor.

Ülkede kayıtlı yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmen bulunuyor.

GDFHDH

2016'daki kararla oy kullanma yaşının 18'den 17'ye düşürülmesinin ardından bu yılki genel seçimlerde ilk kez 17 yaşındaki seçmenler de oy kullanabiliyor.

İlk kez oy kullanabilecek 17 yaşındaki seçmen sayısı 112 bin 97 olarak kayıtlara geçerken, yaşları 17 ila 21 olan seçmen sayısı ise 438 binin üzerinde.

Bugün sandıktan çıkacak sonuçlarla hükümet kurulamaması halinde, seçmenlerin ikinci kez sandığa gitmesi gerekecek.

Ancak sandığa ikinci kez gidildiğinde, en çok oy alan parti, mecliste fazladan 20 sandalyeye sahip olacak.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hindistan'dan MiG-21 kararı! Filoyu yere indirdilerHindistan'dan MiG-21 kararı! Filoyu yere indirdiler
Yeni mesajlarını bu karelerle verdilerYeni mesajlarını bu karelerle verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!
Anahtar Kelimeler:
seçim Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan, sosyal medyadan 11 madde paylaştı!

Sinan Oğan, sosyal medyadan 11 madde paylaştı!

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

İmamoğlu'nun ziyareti sırasında HDP tartışması!

İmamoğlu'nun ziyareti sırasında HDP tartışması!

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Sinan Oğan ile Ümit Özdağ yollarını ayırıyor mu?

Sinan Oğan ile Ümit Özdağ yollarını ayırıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.