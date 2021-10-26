HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan’da halk sokaklara döküldü

Yunanistan’da halk sokaklara döküldü

26.10.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’da geçtiğimiz cuma günü polis tarafından vurulan 2 araba hırsızından birinin hayatını kaybetmesi üzerine halk sokaklara dökülerek, ülkedeki polis şiddetini protesto etti.

Yunanistan’da halk sokaklara döküldü

Yunanistan’da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina’da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisten kaçmış, polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar polis tarafından vurulmuştu. Polisin vurduğu Sampanis hayatını kaybederken, 16 yaşındaki arkadaşı ise ağır yaralanmıştı.

POLİS PROTESTOCULARA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından Atina’da yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü. Çoğunluğunu anarşist grupların oluşturduğu protestocular açtıkları pankartlarla polis şiddetini protesto ederken, demokrasi yanlısı sloganlar attı. Polis, yolları kapatan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

7 POLİS TUTUKLANDI

Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşına ateş açan 7 polisin verilen emre uymadığı ve kasten adam öldürmek suçundan tutuklandıkları aktarıldı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir il onu konuşuyor! Araç geçişlerini orkestra şefi gibi yönetiyorBir il onu konuşuyor! Araç geçişlerini orkestra şefi gibi yönetiyor
PARTNERBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacakBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacak
Eski istihbarat yetkilisi: Prens Selman beni öldürtecekEski istihbarat yetkilisi: Prens Selman beni öldürtecek
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Akıncı'nın Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki: Çapını aşar

Akıncı'nın Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki: Çapını aşar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.