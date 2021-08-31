Yunanistan'da kabinede değişiklik! Michalis Chrysochoidis görevden aldı

Yunanistan'da bu ay içinde birkaç gün devam eden yangınlar sonucunda 250,000 hektardan fazla çam ormanı zarar görürken, evler ve işyerleri kül oldu, iki kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise tahliye edilmek zorunda kalındı.

HALKTAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Temmuz 2019'da göreve başlayan Mitsotakis, yangınlara resmi müdahaledeki gecikmeler ve aksaklıklar için kamuoyundan özür dileyerek hataları düzeltme sözü vermişti.

BAKANI GÖREVDEN ALDI

Mitsotakis, Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis'in yerine siyasi analist ve eski içişleri bakanı Takis Theodorikakos'u getirdi.

Mitsotakis ayrıca geçen yıl Yunanistan'ın ilk koronavirüs dalgasını başarılı bir şekilde kontrol altına almasında rol oynayan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias'ı, Harry Theoharis'in yerine turizm bakanı olarak atadı.

Kaynak: Reuters

