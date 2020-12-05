Yunanistan’da karantina tedbirleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı

Koronavirüs salgınında artan vaka ve can kayıpları sonrası birçok ülkede karantina tedbirleri devam ediyor. Yunanistan’da artan Kovid-19 vakalarının ardından 7 Kasım’da ülke genelinde ilan edilen karantina tedbirleri 14 Aralık’a uzatıldı. Hükümet Sözcüsü Stelios Petas geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, 30 Kasım’da kaldırılması beklenen karantina tedbirlerinin özellikle ülkenin kuzeyinde koronavirüsün yayılmaya devam etmesi nedeniyle 7 Aralık’a uzatıldığını duyurmuştu.

Sözcü Petas bugün yaptığı açıklamada ise, "Mevcut genel kısıtlamaların uzatılması, epidemiyolojik yükün yüksek olmaya devam etmesi nedeniyle gerekli görülmüştür" dedi.

Petsas, başta kuzey Yunanistan olmak üzere birçok hastanenin baskı altında olduğunu, dolayısıyla ekonominin yeniden başlamasını daha da erteleme kararı alındığını açıkladı. Yunanistan’da yalnızca Noel ağaçları ve süs eşyaları gibi mevsimlik süslemeler satan mağazaların 7 Aralık'ta açılmasına izin verilecek.

Sözcü Petsas, "Halk sağlığının ve insan hayatının korunması önceliğimiz olmaya devam ediyor. Hepimiz için pandeminin neden olduğu hoşnutsuzluğa rağmen, bilimin tüm dünyaya getirdiği umut bu Noel'de görünür olacak" dedi.