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Yunanistan’da karantina tedbirleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı

05.12.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Yunanistan’da karantina tedbirleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı

Yunanistan’da koronavirüs salgınına ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı.

Koronavirüs salgınında artan vaka ve can kayıpları sonrası birçok ülkede karantina tedbirleri devam ediyor. Yunanistan’da artan Kovid-19 vakalarının ardından 7 Kasım’da ülke genelinde ilan edilen karantina tedbirleri 14 Aralık’a uzatıldı. Hükümet Sözcüsü Stelios Petas geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, 30 Kasım’da kaldırılması beklenen karantina tedbirlerinin özellikle ülkenin kuzeyinde koronavirüsün yayılmaya devam etmesi nedeniyle 7 Aralık’a uzatıldığını duyurmuştu.

Sözcü Petas bugün yaptığı açıklamada ise, "Mevcut genel kısıtlamaların uzatılması, epidemiyolojik yükün yüksek olmaya devam etmesi nedeniyle gerekli görülmüştür" dedi.

Petsas, başta kuzey Yunanistan olmak üzere birçok hastanenin baskı altında olduğunu, dolayısıyla ekonominin yeniden başlamasını daha da erteleme kararı alındığını açıkladı. Yunanistan’da yalnızca Noel ağaçları ve süs eşyaları gibi mevsimlik süslemeler satan mağazaların 7 Aralık'ta açılmasına izin verilecek.

Sözcü Petsas, "Halk sağlığının ve insan hayatının korunması önceliğimiz olmaya devam ediyor. Hepimiz için pandeminin neden olduğu hoşnutsuzluğa rağmen, bilimin tüm dünyaya getirdiği umut bu Noel'de görünür olacak" dedi.

ÜLKE GENELİNDE BİN 18 AŞI MERKEZİ KURULUYOR

Yunanistan, Kovid-19’a karşı ilk aşı sevkiyatını bu ayın sonunda veya Ocak ayının başında diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle aynı zamanda ve nüfusu oranında alması bekleniyor. Şimdiden Yunanistan genelinde bin 18 aşı merkezinin kurulma çalışmaları başladı.

Yetkililer, sağlık sektörü çalışanlarından başlayarak, 65 yaşın üzerindeki ve kronik hastalıkları olan yaklaşık iki milyon vatandaşın aşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

Sözcü Petsas, aşıların gönüllü ve ücretsiz olarak uygulanacağını ifade ederken, aşıların güvenliği ve etkinliği konusunda şüpheleri olanları ikna etmek için ise bir kampanya düzenleneceğini açıkladı.

Yunanistan’da yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 32'si aşı olmayı düşünmediğini belirtti.

Öte yandan Yunanistan’da toplam vaka sayısı 113 bin 185’e, toplam can kaybı ise 2 bin 804’e ulaştı.

Kaynak: İHA

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