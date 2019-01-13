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Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2019 12:49 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos, koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıkladı.

Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor

Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır "milli birlik hükümetinde" yer alarak ülkeyi memorandumlardan çıkardıklarını ifade eden Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakana söyledim. Hükümette kalamayız." dedi.

Kammenos, Başbakana iş birliği için teşekkür ettiğini belirterek "Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan koalisyon hükumeti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
CHP yi hükümet ortağı olarak alsınlar. Burda bi b.ka yaradıkları yok zaten hem Yunanistan'ın İsim haklarınıda CHP den daha iyi kimse koruyamaz.. Edirne için"Adrianapolise hoşgeldiniz" afişi yazıp "iyikide yazmışız Yunanistan da tt olduk" diyen Belediye Başkanıda çok isterdi bunu
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