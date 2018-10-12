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Yunanistan'da korkutan deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2018 04:51 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 03.37'de Yunanistan merkezli bir deprem meydana geldi.

Yerin 1 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

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