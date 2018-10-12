Yunanistan'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 03.37'de Yunanistan merkezli bir deprem meydana geldi.

Yerin 1 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

