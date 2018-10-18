Yunanistan'da korkutan istila! 1 gecede bu hale geldi

Sulu yaşam alanlarının yakınlarında görülebilecek bir olay olarak değerlendiren uzmanlar, yaşanan bu durumu sinek ve sivrisineklerin çoğalmasına tabiatın bir cevabı olarak değerlendirdi. Örümceklerin yuva yapması için ideal bir ortam olan göl çevresinde bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı.
Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım
İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...
TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı
İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)
Mankeni terk etmesi alay konusu olmuştu… Sonunda patladı, gerçeği anlattı
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum