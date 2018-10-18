Yunanistan'da korkutan istila! 1 gecede bu hale geldi

Sulu yaşam alanlarının yakınlarında görülebilecek bir olay olarak değerlendiren uzmanlar, yaşanan bu durumu sinek ve sivrisineklerin çoğalmasına tabiatın bir cevabı olarak değerlendirdi. Örümceklerin yuva yapması için ideal bir ortam olan göl çevresinde bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı.

1 / 6 Bir ay önce Aitoliko'da sahili saran devasa örümcek ağları, bu kez Vistonida Gölü'nün çevresini kapladı. Yerel medyada yayınlanan fotoğraflar, dehşete düşürdü.

2 / 6 Yunanistanın Vistonida Gölü etrafındaki Porto Lagos bölgesindeki bin metrelik çalılık alan, setler, hatta küçük kiliseler bile 24 saat içerisinde devasa örümcek ağlarıyla kaplandı.

3 / 6 Bilim adamlarının yaptığı açıklamaya göre bu mevsimsel bir olay ve sulu yaşam alanlarının yakınlarında görülebiliyor.

4 / 6 Sinek ve sivrisinek çoğalmasına tabiatın bir cevabı olduğunu söyleyen uzmanlar, aynı zamanda örümceklerin yuva yapmaları için de ideal bir ortam olduğunu ekliyor. Aynı olay bir ay önce Aitoliko bölgesinde de yaşanmıştı.

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