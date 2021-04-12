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Yunanistan'da liseler, 'kendi testini kendin yap' ile yüz yüze eğitime döndü

12.04.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgının etkisi tüm dünyada sürüyor. Yunanistan'da liseler yüz yüze eğitime yeniden başladı. Öğrenciler devlet tarafından verilen testleri yaparak kendi durumlarını takip edecek.

Yunanistan'da liseler, 'kendi testini kendin yap' ile yüz yüze eğitime döndü

Uzun bir sürenin ardından Yunanistan'da liseler bugün yüz yüze eğitime tekrar başladı.

Öğrenci ve öğretmenler kendilerine devlet tarafından temin edilen ücretsiz testleri kullanarak COVID-19 testi yaptı.

Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni yaptığı açıklamada 380 bin test dağıtıldığını 250 bin kişinin dijital ortamda sisteme test sonuçları hakkında geri dönüş yaptığını aktardı. Toplam 613 öğrenci ve öğretmen herhangi bir semptom taşımamalarına rağmen Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yunanistan'da hükümet halka haftada bir evde kendi kendilerine uygulayabilecekleri COVID19 test kitini ücretsiz vererek eğitim ve ekonomiyi tekrar canlandırmayı hedefliyor. Yüz yüze eğitime katılacak tüm öğrenci, öğretmen ve görevlilerin bu testleri yapması zorunlu.

Özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışmayı mümkün kılmak için de ücretsiz test dağıtımı ile benzer bir uygulama planlanıyor. Kamu kuruluşları ile perakende satış mağazaları, paket servis yapan lokantalar, ulaşım ve ulaştırma sektörü başta olmak üzere özel sektörde de bu uygulama ile “normalleşme” öngörülüyor. Bu hafta toplam 900 bin ücretsiz test dağıtılması hedefleniyor.

Nüfusu 11 milyona yakın olan ülkede bugüne dek 2.160.000 doz aşı yapıldı. Hükümet, aşı planında bir aksama olmaması halinde 40 yaş üstünün aşılanmasının Haziran ayında başlayabileceğini duyurdu.

TURİZM DENEMESİ

Öte yandan Mayıs ayında turizme açılmayı planlayan Yunanistan Almanya ve Hollanda'dan gelen küçük turist kafileleri ile “turizm denemesi” yapıyor. Pazartesi akşamı Rodos'tan Hollanda'ya 18-70 yaş aralığında 189 kişilik bir grup geliyor. Gelen turistlerden, Yunanistan'a varışlarından 72 saat önce PCR testi ve uçağa binişten az önce ise hızlı sonuç veren test (rapid test) isteniyor. Turistlerden Rodos'tan ayrılmadan üç gün önce tekrar PCR testi ve uçağa biniş öncesinde hızlı test talep edilecek.

Benzer bir uygulama Almanya'dan Girit'e gelen turistler için de yapılmış, gruptaki bir Alman turistte Covid-19 tespit edilmesi adada endişeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan koronavirüs testi

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