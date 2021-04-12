Yunanistan'da liseler, 'kendi testini kendin yap' ile yüz yüze eğitime döndü

Uzun bir sürenin ardından Yunanistan'da liseler bugün yüz yüze eğitime tekrar başladı.

Öğrenci ve öğretmenler kendilerine devlet tarafından temin edilen ücretsiz testleri kullanarak COVID-19 testi yaptı.

Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni yaptığı açıklamada 380 bin test dağıtıldığını 250 bin kişinin dijital ortamda sisteme test sonuçları hakkında geri dönüş yaptığını aktardı. Toplam 613 öğrenci ve öğretmen herhangi bir semptom taşımamalarına rağmen Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yunanistan'da hükümet halka haftada bir evde kendi kendilerine uygulayabilecekleri COVID19 test kitini ücretsiz vererek eğitim ve ekonomiyi tekrar canlandırmayı hedefliyor. Yüz yüze eğitime katılacak tüm öğrenci, öğretmen ve görevlilerin bu testleri yapması zorunlu.

Özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışmayı mümkün kılmak için de ücretsiz test dağıtımı ile benzer bir uygulama planlanıyor. Kamu kuruluşları ile perakende satış mağazaları, paket servis yapan lokantalar, ulaşım ve ulaştırma sektörü başta olmak üzere özel sektörde de bu uygulama ile “normalleşme” öngörülüyor. Bu hafta toplam 900 bin ücretsiz test dağıtılması hedefleniyor.